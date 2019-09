Nova Fase da Operação São Paulo Mais Seguro Detém 249 Pessoas

Foi divulgado, no dia 14 de setembro, o balanço da nova fase da Operação São Paulo Mais Seguro, que começou na última sexta-feira (dia 13) e se estendeu até a madrugada do sábado, em todo o Estado. A ação da Polícia Militar teve o intuito principal de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

A respeito dessa fase, o resultado foi de 27.781 abordagens, sendo 144 pessoas presas e/ou apreendidas, bem como 105 foragidos capturados. Também houve a apreensão de mais de 27,5 quilos de drogas. “Além disto, 22.874 veículos foram vistoriados e 152 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou 24 veículos produtos de roubo ou furto e retirou das ruas 23 armas de fogo ilegais”, ressalta nota oficial do Governo do Estado de São Paulo.

A operação contou com a mobilização de 18.957 policiais militares, com o emprego de 7.983 viaturas e 11 helicópteros, distribuídos em 1.657 pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

Fase passada

Na 22ª fase da operação, deflagrada do dia 5 a 6 de setembro, foram realizadas 25.221 abordagens, sendo 158 pessoas presas e/ou apreendidas, bem como 86 foragidos capturados. Também houve a apreensão de 11,3 toneladas de maconha. Além disto, 20.607 veículos foram vistoriados e 86 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou 49 veículos produtos de roubo ou furto e retirou das ruas 17 armas de fogo ilegais.

Da Reportagem Local