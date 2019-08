Nova Fase Da Operação Rodovia Mais Segura Mobiliza 19 Mil Policiais Militares

Por meio de uma parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, está sendo realizada mais uma edição da Operação Rodovia Mais Segura em toda a extensão do Estado de São Paulo. Essa, que é a 19ª edição, teve início desde a 0h00 de ontem, terça-feira (dia 30 de julho), com o objetivo principal de combater a criminalidade e garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais em todo o Estado.

São, no total, mais de 19 mil policiais militares mobilizados na ação, contando, ainda, com o apoio de 8.353 viaturas e 9 helicópteros. As equipes se mantêm distribuídas em mais de 2,2 mil locais, sendo mais de 240 pontos de bloqueio nas rodovias. Participam da operação várias divisões da Polícia Militar, como o Comando do Policiamento Rodoviário, as unidades especializadas, Forças Táticas, Baeps e o policiamento territorial. “Nas vias urbanas da Capital, a fiscalização será realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. As equipes permanecerão em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos”, informa nota oficial do Governo do Estado de São Paulo sobre a ação.

Edição anterior

De acordo com os dados resultantes da edição anterior, a 18ª, 33.621 pessoas foram abordadas, sendo 174 pessoas presas e/ou apreendidas e 106 foragidos capturados. Mais de 26 mil veículos foram vistoriados, com 129 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A PM também informou que realizou a apreensão de dez armas e 669,8 quilos de drogas, além recuperar 64 veículos que foram roubados ou furtados.

Foram, no total, 19.732 policiais militares em exercício, contando com o apoio de mais de 8,7 mil viaturas e onze aeronaves, que foram distribuídas em 2,4 mil pontos.

Da Reportagem Local