Nova Fase Amarela: Comércio de Catanduva Deve Atender em Horário Reduzido

Em permanência na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena de combate ao coronavírus, o Governo Estadual definiu algumas mudanças no atendimento das lojas. A principal alteração está na diminuição dos horários dos comércios. As novas regras foram anunciadas na última sexta-feira (08).

Pelas regras, os estabelecimentos devem continuar a limitar a capacidade de público em 40% e precisam manter uma série de protocolos de saúde e proteção, como o uso de máscara facial. Regras para abertura de restaurantes até 22h e dos bares até 20h permanecem nesta classificação. O Estado determinou que o limite de funcionamento diário do comércio seja reduzido de 12 para 10 horas.

De acordo com o novo cronograma, o Garden Shopping funcionará de segunda a sábado, das 11h30 às 21h30 e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação atende de segunda a domingo das 12h às 22h. Os cinemas permanecem fechados.

Já o horário do comércio de rua permanece inalterado, funcionando das 9h às 17h de segunda à sexta-feira e aos sábados das 9h às 13h.

A alteração no horário será mantida até que haja uma nova reclassificação dos municípios que integram a região, conforme indicadores sobre a Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local