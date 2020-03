Nova Etapa de Dragagem Percorre o Córrego Retirinho Perto Da ‘Boiadeira’

E os trabalhos continuam com a dragagem em Catanduva. Nesta etapa, as equipes percorrem o córrego Retirinho e cumprem a limpeza no piscinão entre as Avenidas Francisco Lima Machado e Francisco Agudo Romão Filho, a Boiadeira.

O início da dragagem de todos os córregos foi há pelo menos seis meses. Logo depois concentrou os serviços no bairro Theodoro Rosa Filho, a partir do acesso à rodovia Comendador Pedro Monteleone. O trabalho é realizado pelas Secretarias de Meio Ambiente e Obras.

O trabalho consiste na regularização, desassoreamento e retificação do leito do rio. Com máquinas é realizada a abertura das margens, a fim de garantir maior vazão da água, para reduzir riscos de inundações. O mato e areia também são removidos.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho, a medida é realizada de forma preventiva na estiagem, para evitar enchentes e alagamentos no verão, período em que são registradas chuvas fortes e cheias.

O trabalho de desassoreamento do rio São Domingos foi licenciado e outorgado pelos órgãos estaduais competentes. O plano de limpeza é realizado anualmente pela Prefeitura.

Os trabalhos de limpeza são realizados anualmente desde 2017. Máquinas atuaram na abertura das margens, para garantir maior vazão da água, com a regularização, desassoreamento e retificação do leito do rio. Outra medida que tem o objetivo de prevenir enchentes é a canalização do São Domingos, que está em andamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local