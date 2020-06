Nova Empresa Assume Obras de Galeria na Avenida Engrácia

Nova empresa assumiu obras de galerias de águas pluviais que estavam paradas na avenida Dona Engrácia.

Trata-se da Gabriel Pindanga Dias EPP, que deverá receber R$ 191 mil para concluir serviço iniciado por outra construtora que teve o contrato rescindido.

As intervenções são realizadas no cruzamento com a avenida Nova Lima, já no Jardim Santa Paula.

De acordo com a prefeitura, serão implantadas 11 bocas de lobo para captação de água da chuva em 669 metros.

“A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras, retomou a implantação de galerias pluviais na avenida Dona Engrácia, no cruzamento com a avenida Nova Lima. O investimento é necessário para garantir o escoamento de água e a solução de um problema antigo registrado no Jardim Santa Paula”, informou em texto.

O projeto de drenagem urbana garantirá vazão às águas, que serão escoadas diretamente para o Córrego das Borboletas, na parte baixa do bairro. O trecho também receberá manutenção em sarjetões e na pavimentação asfáltica.

Há 10 meses a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa HT Construções, que era responsável pela obra. Naquela época, apenas 30% das obras no local tinham concluídas.

A construção das galerias de águas pluviais nesse local consta na lista do TCE de obras com prazos atrasados.

