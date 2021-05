Nova Definição: Secretaria de Educação Vai Manter Aulas Remotas Até julho

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, irá manter as aulas de forma remota até o dia 31 de julho.

A decisão, leva em consideração os crescentes índices de contaminação pela covid-19 e a alta ocupação de leitos de hospitais. Além disso, na última semana o Governo do Estado anunciou que, todos os profissionais da educação, na faixa etária dos 18 aos 46 anos serão vacinados entre 21 e 31 de julho.

A Secretaria Municipal de Educação busca que o retorno das atividades presenciais ocorra de forma segura para funcionários, alunos e famílias. No período de atividades remotas, as escolas funcionam das 7 às 17 horas. No período, novas ações pedagógicas serão oferecidas aos alunos.

As escolas estão se preparando para as aulas presenciais, entre as medidas preventivas estão o distanciamento entre as carteiras e o número reduzido de alunos também estão previstos. Álcool em gel será disponibilizado para funcionários e estudantes. O uso de máscara é indispensável.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local