Nova Cardoso, Distrito De Itajobi, Promove Tradicional Quermesse Neste Sábado

Neste fim de semana, Nova Cardoso, distrito de Itajobi, promove mais uma vez a tradicional quermesse em comemoração ao dia do Senhor Bom Jesus, o santo padroeiro da comunidade. A festa será no sábado, dia 03 de agosto, a partir das 17h com a santa missa.

Murilo, um dos organizadores, diz que todo ano a festa é sempre um sucesso, e que conta com a participação de muitas pessoas da região. “A festa será neste sábado (03/08), e durante toda a semana estamos preparando tudo para que as pessoas sejam bem recepcionadas na nossa comunidade e ao todo temos cerca de 100 voluntários que estão se dedicando nos preparativos para tornar a nossa festa cada vez melhor”.

Murilo conta também que no cardápio da festa vai ter muita coisa boa. “Teremos aquele frango assado no capricho, que só a nossa comunidade sabe fazer, além da nossa inconfundível leitoa assada. E no leilão teremos leitoa cheia, leitoa no cavalete, peixe recheado com purê de batata e quarto de carneiro, todo feito no forno à lenha. De bebidas vamos ter cervejas, refrigerantes, sucos e água”.

O pessoal do distrito de Nova Cardoso é muito unido. Todos os anos os membros da comunidade se reúnem para preparar essa grandiosa festa, que chega a reunir pelo menos 5 mil pessoas. A renda da quermesse este ano será revertida para o término da construção da igreja do Senhor Bom Jesus.

A santa missa do Senhor Bom Jesus será as 17h e após a procissão terá início a mais uma quermesse. Uma moradora de Itajobi conta que já participa da festa do distrito de Nova Cardoso a mais de 5 anos por ser devota do Senhor Bom Jesus e por apreciar a festa da comunidade. “Eu participo da santa missa do Senhor Bom Jesus, da procissão e da quermesse a mais de 5 anos, sou muito devota do santo e gosto muito da festa que a comunidade de Nova Cardoso faz. O frango assado é uma delícia, a leitoa assada é de dar água na boca. Para quem nunca foi e quer conhecer eu recomendo, por que é muito bom. As pessoas da comunidade são muito carismáticas e a comida da festa é uma delícia”.

André Santos

Da Reportagem Local