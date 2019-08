Nova Biblioteca É Reinaugurada Na Escola Oliveira Barreto

O trabalho ganhou força com a atuação da coordenadora e toda a quadro de funcionários

Funcionários e professores da escola municipal José D’Oliveira Barreto, após uma infiltração no espaço reservado para a leitura, uma mobilização foi realizada entre julho e agosto. A Prefeitura deu suporte à iniciativa, com o conserto da caixa d’água e também com a mão de obra para os serviços, com pintores e eletricistas.

O resultado foi finalizado nesta semana, com a reinauguração do espaço, que foi totalmente remodelado. Uma forma de atrair ainda mais as crianças para a leitura.

A diretora Daniele Butarelo Catelan explica que a felicidade em unir esforços contagiou toda a equipe. “Até mesmo no feriado, nesta semana, duas professoras estavam terminando a pintura de um palete. Se não fosse a união de todos, seria impossível.”

Tudo foi feito com muito carinho, inclusive a confecção de bonecos. Com nova pintura, a biblioteca também contou com mobilização na hora da limpeza e organização dos livros. “Realizamos a decoração e tudo o que compramos foi com recursos próprios da escola, com o dinheiro da nossa cantina, inclusive as tintas”, detalha.

O trabalho ganhou força com a atuação da coordenadora Carla Germano e toda a quadro de funcionários. “Tivemos também ajuda especial dos professores Ágatha Freitas, Giovanna Mosinahti e Weslley dos Santos, que colaboraram muito.”

A escola Oliveira Barreto já desenvolve um trabalho de incentivo à leitura que envolve não só a rede de ensino, como também os pais. “Alguns dias da semana, os pais vão até à escola e realizam a leitura com as crianças. Deixamos os pais à vontade para virem quando puderem, no horário em que puderem, para fazer essa ação, porque sabemos da importância do envolvimento dos pais no estímulo à leitura”, explica.

Agora, com a reinauguração da biblioteca, será criada a “Sacola Viajante”. No novo projeto, seis crianças de cada sala levam um livro para casa, para que os pais possam realizar a leitura no ambiente familiar. A cada semana, um novo grupo de alunos poderá levar a “Sacola Viajante” para casa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local