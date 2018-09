Nova Ala com 24 Leitos É Inaugurada no Hospital Emílio Carlos

Uma nova ala com 24 leitos foi inaugurada ontem à noite no Hospital Emilio Carlos. O espaço, que foi reformado, atenderá exclusivamente pacientes do convênio Padre Albino Saúde.

Membros da diretoria da Fundação Padre Albino fizeram o corte da fita para lançar oficialmente o novo complexo de internação.

De acordo com José Carlos Rodrigues Amarante, presidente da Fundação Padre Albino, apesar da parte do prédio ser para os atendimentos de conveniados, os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) serão beneficiados. “Isso começou com a pessoa de Padre Albino. Lá atrás ele já visualizava a dificuldade que seria manter hospitais públicos. Todos nós acompanhamos como anda a saúde no Brasil. Um orçamento congelado, então, seguindo a métrica de Padre Albino, para aumentarmos o número de usuários do Padre Albino Saúde, com o resultado e mais o nosso departamento de educação teremos condições de cobrir nossos déficits nos atendimentos do SUS”, afirmou o presidente da FPA.

Amarante pediu apoio do Poder Público. “Um dia isso terá de parar. Nós da FPA e as Santas Casas de todo o país continuamos lutando juntos para que os governos olhem com carinho para o que fazemos e nos deem respaldo maior”, comentou.

Amarante ressaltou ainda que a nova Ala também é um passo importante para o atendimento dos conveniados. “Vamos melhorar a assistência à saúde”, disse.

Denominada Ala Marfim, o espaço passou por reformas para melhorar o acolhimento, gerando mais conforto aos pacientes em internação e é exclusiva para convênios parceiros e atendimentos particulares prestados pelos hospitais da Fundação Padre Albino.

O novo setor de internação do Hospital Emílio Carlos tem como principal parceiro o Padre Albino Saúde que possui, até o momento, internações exclusivas no Hospital Padre Albino, em Catanduva, ampliando assim sua capacidade de atendimento.

Karla Konda

Da Reportagem Local