Nota Do Ideb De Santa Adélia Supera Meta Proposta Pelo Ministério Da Educação

O Ideb 2019 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), de Santa Adélia ficou em 7,2, acima da meta estabelecida para o município de 6,6 para o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano.

Foram números expressivos, que chegaram a ficar acima da meta proposta pelo MEC para 2021 que é de 6,8. A nota do Ideb para o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, também foi excelente, de 5,8, ficando dentro da projeção do Ministério da Educação.

Os números foram comemorados por toda a equipe da Educação municipal. “O Ideb é um comparativo importante, que nos aponta se estamos na direção certa com nossos alunos”, apontou Sandra Simon, secretária da Educação.

A conquista em Santa Adélia reflete o mérito de várias pessoas. Passa pela decisão da Administração Municipal em adotar um ensino apostilado de qualidade, que vai desde o berçário até o 9º ano do Ensino Fundamental; pelo investimento constante nos profissionais da educação, com cursos e qualificações que atualizam o conhecimento; pelo trabalho da coordenação que levanta todos os dados, acompanha e avalia as crianças, e também pelo empenho e dedicação dos professores, educadores, funcionários e todas as equipes pedagógicas. “E este ano, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19 não deixamos de investir na Educação. Todos tiveram que se adaptar para transformar o ensino em atividades remotas, mas sempre priorizando a qualidade do ensino e a aprendizagem dos nossos alunos. Parabenizo os professores, diretores, coordenadores e funcionários pela dedicação e empenho e agradeço também aos pais e familiares pelo apoio em um ano tão atípico”, enfatizou o prefeito Guilherme Colombo da Silva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local