Inicio este texto falando de Ãnton, um personagem de enredo que, certa feita, em uma de suas caminhadas, parou defronte a um belo restaurante: olhou detalhadamente, mediu seus limites financeiros e convenceu-se de que jamais estaria ali com a família consumindo deliciosa refeição. Tanto as Leis do Criador quanto a própria ciência preconizam que o universo é uma onda quântica e que nessa onda tudo se materializa. Nossos pensamentos criam, materializam, vinculam-se quando você colapsa uma onda, isto é, quando você se foca no enredo. Quem pensa cria. Quem se liga se junta. Um exemplo: este articulista tinha por hábito assistir a Globo News às 18;00 e às 22:00 horas e o jornal nacional às 8:00, depois comparava as informações com outros canais. Nesse diapasão um clima de revolta banhava o meu emocional diante de tantas impertinências veiculadas pelos jornalistas comprometidos com o sistema de domínio da emissora. Alguns meses de governo Bolsonaro, a grande atuação das redes sociais e a crescente manifestação de quantos proclamavam: “na minha casa a rede globo/lixo não entra”, convenceram-me a essa saudável união. Substitui a globo/lixo por outros canais no YouTube como “Terra Bazilis de Paulo Alves”, “Te Atualizei com Bárbara” e “Marcelopopart@gmail.com”, um patriota, homem de invejável sentimento cristão, que decompõe também os porões da politica mundial. Na área do pensamento quântico inúmeros canais no Youtube trazem relevantes conhecimentos a quem queira entender a razão de ser da vida e da felicidade que tanto se almeja: “professor Paulo Cassiano” e “Luciano Cesa.” Vale lembrar duas valiosas recomendações, 1ª) ORAI: ao levantar-se agradecer ou seja, gratidão Pai Criador, Mãe Criadora, pela vida, pela família, pela Pátria que me dá abrigo, hoje cuidarei com equilíbrio de todos os problemas do dia, sejam profissionais, sejam particulares. 2ª) VIGIAI: eis aqui o segundo imperativo, e que não é fácil, pois configura-se num padrão quântico ou do pensamento, ou seja, pensou, criou ou ainda, pensou, ligou. A profilaxia é uma só: não perder tempo com o que é, por natureza, desprezível. A quem quer que seja cabe o respeito, ignorando-o e sem desejar-lhe o mal, é o que penso. Quem quiser comprovar o método que comece pela globo/lixo. Entretanto, mesmo de posse desses conhecimentos não se pode ficar omisso quando o assunto é a defesa da Pátria e o civismo precisa contemplar boas soluções. O que fazer então com esses desprezíveis ministros do Supremo Tribunal Federal? O que fazer com a maldição Lula e toda a petezada? Creio que o melhor caminho é o povo se manifestar nas ruas, e que seja de uma forma ordeira e patriótica exigindo a renovação do parlamento e do supremo. A título de exemplo os italianos tanto pressionaram que houve uma redução de cinquenta por cento no número de parlamentares. Digamos que seja um bom exemplo de Roma. Finalizo este arrazoado sugerindo e reconhecendo a competência, a sinceridade, o patriotismo, o jeito simples, mas incisivo que, sem papas na língua, ironiza e peita todas as hierarquias da pretensa elite da República Federativa do Brasil; sintonizem “Te Atualizei –Bárbara.” Um exemplo de mulher, digna de ocupar uma cadeira no Senado da República.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmiria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

