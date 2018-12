‘Noéis do Pedal’ Percorrerão Principais Ruas de Catanduva

Trenó, Chaminé? Quem disse que o Papai Noel precisa vir do modo tradicional? Em Catanduva, os ‘Noéis do Pedal’ surgem vestidos a caráter e levam o encanto dessa data mais aguardada do ano pelas principais ruas da Cidade Feitiço nesta sexta-feira (14). Se você ficou interessado ou interessada em participar, é simples, basta ter alegria e balas para distribuir para as crianças que acompanham o percurso. É claro que a bicicleta também não pode faltar.

Em entrevista ao O Regional, Ricardo Lucas conta que o grupo de ciclistas se veste de Papai Noel há dez anos e a iniciativa, que começou de forma tímida, ganha cada vez mais adeptos, se tornando tradição em Catanduva. O idealizador da ideia é Sandro Galo.

A saída está prevista para as 20 horas de hoje, da rotatória da fonte da avenida Antonio Stocco. Os ‘Noéis do Pedal’ vão descer a rua Brasil, passar pela prefeitura, subir a Maranhão com destino a rua Recife em direção a Praça Nove de Julho. Além de fazer a alegria das crianças, o grupo, com a iniciativa tem o objetivo de selar a amizade, além de convocar a todos a prestigiarem o comércio de Catanduva.

Uma novidade poderá ser conferida na edição 2019. “(o evento) é aberto. Todos que queiram participar são bem vindos. Ficarei muito feliz com o pessoal. Esse ano teremos um carro na frente com o Papai Noel”, comenta Ricardo.

A orientação é de que quem participar do evento utilize os equipamentos de segurança. O capacete é obrigatório, já que os organizadores não querem que ninguém se machuque.

Cíntia Souza

Da Reportagem local