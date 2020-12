No Verão, Ouvidos, Nariz e Garganta Merecem Cuidados Especiais, Afirmam Especialistas

O verão inicia oficialmente no dia 21 de dezembro e com ele muitas pessoas aproveitam para se refrescar com os banhos de mar e piscina, além de se deliciarem com bebidas geladas e muito sorvete. Porém, alguns cuidados são importantes para que os excessos não comprometam a saúde, especialmente dos ouvidos, nariz e garganta.

Quando se trata dos banhos de mar e piscina, os ouvidos são os mais afetados, sendo a otite externa o problema mais recorrente nessa estação. De acordo com o otorrinolaringologista Waldecir Veni Sacchetin, diretor do Instituto Sacchetin, a otite externa é uma infecção que ocorre na cavidade externa do tímpano até o pavilhão auricular, devido à presença de bactérias. “Ela causa dor, coceira, secreção amarelada, sensação de ouvido tapado e diminuição da capacidade auditiva. Para se prevenir, o uso de protetores auriculares é uma ótima medida, além de secar bem o pavilhão auricular com a pontinha da toalha ao entrar em contato com a água”, recomenda.

Além da otitite externa, dor de garganta e nariz congestionado também estão entre as queixas mais frequente durante a estação mais quente do ano. Segundo o otorrinolaringologista Evandro Marton da Silva, do Instituto Sacchetin, para evitar as complicações, alguns cuidados básicos devem ser incorporados a rotina. “Beber bastante água para manter a hidratação do corpo, estar sempre bem alimentado, tomar cuidado com os horários de exposição ao sol, pois o calor e o clima seco desidratam as mucosas do nariz e a garganta, lavar o nariz com solução salina são algumas das recomendações”, ressalta Silva.

O especialista ainda alerta que o cloro da piscina também pode ser prejudicial às vias respiratórias, porque ele é um irritante da mucosa das vias respiratórias capaz de sensibilizar o aparecimento de crises de rinite, bronquite e asma em pessoas susceptíveis e predispostas. “Caso sinta algum desconforto, o ideal, antes de qualquer coisa, é visitar o otorrino e fazer uma avaliação da sua saúde. Desta forma o especialista poderá fazer recomendações de acordo com a situação”, complementa Silva, que recomenda a visita a um otorrinolaringologista pelo menos uma vez ao ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local