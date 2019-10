No Outubro Rosa, Unimed Catanduva Alerta Sobre Diagnóstico Precoce

O Inca – Instituto Nacional do Câncer divulgou que, em todo o país, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama são registrados por ano. A detecção precoce é fundamental para o tratamento e aumenta as chances de cura da doença, e a mamografia é um dos principais exames para a obtenção do diagnóstico, informa a Unimed Catanduva no mês do combate ao câncer de mama.

O mastologista Eduardo Rogério Malaquias Chagas, que é cooperado, reforça a importância da mamografia uma vez ao ano depois dos 40 anos de idade. Outra forma de detecção precoce da doença é o autoexame: “é tarefa de casa da mulher. Uma oportunidade única para a paciente se conhecer. Se você cria o hábito de realizar o exame uma vez por mês terá oportunidade de perceber qualquer mudança no seu corpo, o que vai gerar um alerta para a busca pelo especialista”. O mastologista ainda ressalta que o nódulo não é o único sinal de câncer de mama: “é uma doença perversa que pode ter inúmeras faces. O sinal pode surgir como uma saída de secreção com sangue ou sujeira no mamilo, uma retração da pele ou uma simples vermelhidão. Por isso, as mulheres precisam fazer o autoexame para se conhecer”, reforçou.

Sintomas e sinais

do câncer de mama

O sinal de alerta mais comum para é o surgimento de um nódulo, geralmente indolor, duro e irregular na área do peito. Porém, também é preciso ficar atenta a outros sinais e sintomas, como: inchaço na pele, deixando-a enrugada; dor; endurecimento das mamas; vermelhidão ou ardência; retração do mamilo; descamação do mamilo; saída espontânea de fluído desconhecido ou sangramento do mamilo.

Da Reportagem Local