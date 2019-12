No estado de São Paulo o preço da gasolina está entre os três mais baratos

Os recentes reajustes impostos pela Petrobras ao preço da gasolina nas refinarias tiveram, até o fim de novembro, pequeno impacto nos preços do combustível em todo o território nacional. O preço médio da gasolina comum no país em novembro foi de R$ 4,583 – alta de 0,59% em relação ao valor médio de outubro (R$ 4,556), conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

No dia 19 de novembro, em meio à valorização do dólar em relação ao real, a Petrobras elevou o preço da gasolina nas refinarias em 2,8%, depois de quase dois meses sem alterações no preço. Já no dia 27, promoveu novo reajuste, de cerca de 4%.

Com valor médio de R$ 4,975, o Rio de Janeiro registrou o maior preço entre os Estados. Já o menor preço foi registrado em Santa Catarina (R$ 4,188). Obtidos por meio do registro das transações realizadas em novembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram a capital com gasolina mais barata é Curitiba (R$ 4,138), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,965).

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,675, em média). O Sul permanece sendo a região com valor do litro mais barato (R$ 4,341). O terceiro Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,252). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e do país (R$ 4,975). No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,49, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,188). No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,328). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,726). No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,481). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,746). Na região Norte, o Amapá registra o preço mais baixo (R$ 4,19). O valor médio mais alto da região foi verificado no Acre (R$ 4,94). Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,138) e São Paulo (R$ 4,211) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,965) e Belém (R$ 4,901) têm os valores mais altos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local