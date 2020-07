No Combate a Covid-19, Catanduva Recebe Mais R$ 1,7 Milhão

No combate a Covid-19, Catanduva recebeu mais R$ 1,7 milhão de recursos enviados pelo governo federal e também emendas parlamentares. Para incluir os valores no orçamento vigente, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou ontem um decreto abrindo crédito extraordinário.

No documento, publicado no Diário Oficial do Município, Marta destina o montante de R$ 1,5 milhão para o Fundo Municipal de Saúde para “outros serviços de terceiros pessoa jurídica” e de R$ 200 mil para “Manutenção das atividadesde Atenção Básica – materiais de consumo”.

“Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º, serão oriundos do excesso de arrecadação decorrente do recebimento de Recursos Federais, transferidos do Ministério da Saúde para ações de combate ao COVID-19 como forma de auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Portaria nº 1.448, de 29 de maio de 2020 do Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.512.197,70, assim como excesso de arrecadação decorrente do recebimento de Recursos Estaduais transferidos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, referente a Emenda Parlamentar para financiamento de ações e serviços de saúde para enfrentamento do COVID-19, conforme Resolução SS-86, de 12 de junho de 2020 da Secretaria do Estado, no valor de R$ 200.000,00”, informa no decreto.

Karla Konda

Editora Chefe

