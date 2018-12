No CEU, Alunos Participam de Atividades Educativas e de Lazer

Desde a última segunda-feira (17), os alunos do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Eldorado estão participando do projeto “Férias no CEU”. O objetivo é, além de oferecer atividades educativas e de lazer, deixar as férias das crianças mais alegres. Ao todo, 30 alunos integram o projeto que oferece brincadeiras da cultura popular, atividades esportivas, oficinas artísticas e passeios.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento, Fábio Manzano, o projeto foi pensado de forma a preencher o dia-a-dia das crianças que, por residirem em um local propício às drogas, acabam por se tornarem vulneráveis. “Nossa intenção é preencher esta lacuna do calendário escolar com atividades que entretém e ensinam nossos jovens, ou seja, os mantém fora da rua”, comenta o secretário.

Essa é a segunda edição do projeto. O primeiro aconteceu nas férias de julho deste ano. Mas, para a edição de dezembro, a Secretaria de Cultura preparou duas novidades: o campeonato de pipas e passeios em pontos turísticos da cidade.

“O projeto visa valorizar e resgatar o brincar espontâneo, como elemento essencial para o desenvolvimento integral da criança, de sua criatividade e socialização, ampliar horizontes de formação e informação. A arte e natureza da infância aliadas, tem papel ativo na formação da criança, influenciando na definição e motivação de transformar sua própria condição e na condição dos adultos que atuam ao lado dela”, comenta a secretária de cultura, Cris Anovazzi.

O “Férias no CEU” termina hoje (21). Para o encerramento, os alunos visitarão a Estação Cultura e a Pinacoteca Municipal.

OPORTUNIDADE

O CEU Eldorado está recebendo inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional para 2019. Inicialmente, são disponibilizadas vagas para Cuidador de Idosos e Jardinagem e Floricultura. A oportunidade também atende ao objetivo de oferecer aos adolescentes do local a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho.

“As aulas acontecerão, já a partir de 7 de janeiro, nos períodos da manhã, para Jardinagem e Floricultura, e noite, para Cuidador de Idosos, no Caic Jovem, polo profissionalizante totalmente equipado para preparar e desenvolver nossa população”, explica Manzano.

Quem estiver interessado em ingressar no curso, deve comparecer ao CEU, localizado na rua Iracemápolis, nº 335, com os documentos pessoais. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Somente maiores de 18 anos podem participar.

Da Reportagem Local