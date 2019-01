No 1º Dia Útil do Ano, São Realizados Mais de 300 Atendimentos na Prefeitura

No primeiro dia útil do ano de 2019, a Prefeitura de Catanduva realizou cerca de 340 atendimentos na Central de Atendimento, no térreo. A fila extensa em frente ao prédio público chamou a atenção da população que passava pelo local no início da tarde, quando começaram os atendimentos, no dia 2 de janeiro. Os principais serviços prestados foram a retirada atualizada de carnês de parcelamento (REFIS), serviços referentes a obras e projetos, trânsito, habitação, protocolos administrativos, tributos e arrecadação.

“O acúmulo de pessoas está relacionado ao fato de tratar-se do primeiro dia útil do ano pós-feriado e a Prefeitura ter iniciado seu atendimento ao público às 13 horas, assim como o comércio e outras instituições. Além disso, nesta quarta-feira (2), a Central de Atendimento recebeu os contribuintes que solicitam a retirada da continuação de carnês de parcelamento de débitos, cujos valores são atualizados com a Unidade Fiscal de Referência de Catanduva (UFRC) de 2019. Eles representam a maior demanda neste período”, informa a prefeitura. Apesar da quantidade grande de pessoas que procuraram o setor nesta semana, o atendimento flui normal.

“Embora com uma procura mais acentuada em razão do motivo esclarecido acima, o atendimento fluiu normalmente”, constata o setor. No início de 2018, o movimento na Central de Atendimento da Prefeitura também era intenso, o motivo: os últimos dias para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Catanduva (Refis). O contribuinte chegou a enfrentar mais de quatro horas na fila de espera. Tinha gente que pegava a senha de manhã e voltava só depois do almoço, pois a demora no atendimento para o setor jurídico era mais de seis horas, conforme depoimentos na época pelos próprios contribuintes.

O Refis permitiu desconto de até 100% dos juros e multas para o parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a fila se repetiu neste ano para pegar o carnê atualizado. Na manhã de ontem (3), o movimento estava tranquilo na prefeitura e contava com o apoio de Guardas Civis Municipais.

Karla Sibro

Da Reportagem Local