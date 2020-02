‘Ninho’: A Técnica Usada Pela Unimed Em Caso De Bebês Prematuros

Com o intuito principal de contribuir com uma rápida recuperação dos recém-nascidos prematuros, a unidade do HUSD – Hospital Unimed São Domingos divulgou que está utilizando a técnica do ‘ninho’, que consiste em uma intervenção não invasiva e promove a simetria, com equilíbrio muscular e movimento do bebê. Vale lembrar que quanto mais precoce o nascimento de uma criança, mais prolongada a necessidade de internação na UTI Neonatal.

Sendo o coordenador da UTI Infantil/Neonatal, pediatra e intensivista, José Marcondes Netto, que é cooperado da Unimed Catanduva, diz em nota oficial encaminhada à equipe do O Regional que o ninho mantém o bebê melhor posicionado devido ao seu formato oval e fechado, o que impede que ele tenha facilidade em sair da postura curvada e terapêutica e, assim, desalinhar-se. “O posicionamento faz parte do cuidado para o desenvolvimento do recém-nascido”, comentou.

Já a enfermeira coordenadora da UTI Infantil, Helen Susi Pimentel, aproveitou para pontuar que: “O nascimento prematuro priva o bebê de vários estágios pelos quais precisa passar no ventre materno. O ninho proporciona um ambiente semelhante ao útero materno”. É citado, ainda, que o tempo de internação pode variar entre 15 a 90 dias.

Agradecimento

Ainda segundo a nota divulgada pela Unimed, Márcia e Anderson Cardozo são pais do pequeno Miguel, que nasceu de 37 semanas, com taquipneia transitória e baixo nível de glicose no sangue. Miguel teve alta há dias 15 dias, e a mãe ressaltou: “Ele foi muito bem cuidado na UTI”. O pai, por sua vez, prestou elogios ao atendimento do pediatra Marco Aurélio Zanin Canoza: “Ele foi muito atencioso conosco, explicou cada detalhe. Estamos tranquilos em saber que nosso filho está sendo bem atendido”.

Da Reportagem Local