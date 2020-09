Nilton Cândido Propõe Proibição de Venda de Fogos de Artifício

O vereador Nilton Lourenço Cândido quer que seja proibida em Catanduva a venda de quaisquer fogos de artifícios que façam barulho. Para isso elaborou um projeto de lei que deverá ser analisado pelos demais vereadores. Pela proposta poderiam ser comercializados fogos que não causem ruídos, os chamados “fogos de vista”.

Caso o projeto seja aprovado e se tornar lei, ficariam proibidos no município, os fogos de estampido, os foguetes, os morteiros e as baterias de shows pirotécnicos.

A proposta prevê ainda multa e em casos de reincidência até mesmo a interdição dos estabelecimentos que descumprirem as normas. Na exposição de motivos do projeto, o vereador afirma que a finalidade é evitar a perturbação de sossego público, preservar a saúde de animais, evitar acidentes e traumas psicológicos. “Esse projeto de lei complementar vem ao encontro da eficiência e da moralidade”, afirma o parlamentar .

Desde 2017 existe uma lei em Catanduva que proíbe a realização de shows pirotécnicos com barulho em eventos organizados pelo município.

Naquele mesmo ano, Cândido elaborou requerimento na qual solicitava a elaboração de uma lei a esse respeito. “A finalidade desse projeto, a primeira, é que fogos de artifício é queimar o dinheiro público. Segundo é que causa problema nos animais e traumas nas crianças. Sem contar os inúmeros acidentes que ocorrem com as pessoas. Todo mundo deve conhecer alguém que perdeu dedo, parte da mão, com fogos de artifício. Então, não tem razão para gastar nosso dinheiro com fogos de artifício”, justificou o vereador naquela época.

Karla Konda

Editora Chefe