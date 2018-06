Neto Junqueira é Homenageado com Medalha “14 de Abril”

Sylvio Luiz Junqueira Neto, popularmente conhecido como Neto Junqueira, e mundialmente por ser o finalista catanduvense do reality The Voice Brasil Kids é o escolhido para receber a “Medalha 14 de Abril”, uma homenagem concedida a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município. A sessão solene de homenagem acontece hoje (29) no Buffet Viva Festas, a partir das 20h.

A comissão organizadora da honraria explica que todo ano pode ser concedida a medalha, cujo nome remete ao aniversário da Cidade Feitiço, para o munícipe que mais se destacou. Mas nem todo ano um catanduvense recebe essa homenagem. Dessa forma, explica que Neto, um garoto de apenas 15 anos, encantou toda a população catanduvense, o Estado de São Paulo e o Brasil. “O garoto vem levando o nome de Catanduva em lugares jamais vistos na música, e nada mais justo que homenagear esse catanduvense”, disseram.

“Hoje, com certeza, Neto é o melhor presente que a cidade pode ganhar, afinal traz consigo a esperança de que quando se sonha se conquista”, destacaram os catanduvenses.

“É o orgulho que fala, gratidão que enche o coração e a alma”, confessou à reportagem de O Regional, a mãe do catanduvense, Kézia Anita. “O Neto é uma criança muito nova e ninguém esperava que ele fosse ser tão amado pelas pessoas, não só por Catanduva, mas também pela região. Tem horas que eu olho pra ele, vejo nele uma criança, mas quando ele sobe no palco, ele se transforma. É um dom maravilhoso”, contou.

“Essa medalha para nós é um baita de um presente. Quando ganhamos algo inesperado e é algo grandioso, o sentimento fica aflorado. Estou muito feliz, o pai dele também. Estamos felizes com a cidade por acolhê-lo tão bem. É muito lindo, eu não tenho como agradecer”, disse Kézia.

A sessão solene de entrega da Medalha contará com a participação de autoridades, fã clubes, familiares e amigos do cantor mirim. Atualmente, Neto já soma mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e conta com um canal no Youtube (NetoJunqueiraOficial). Por ter participado do programa da Rede Globo, o jovem ainda não está autorizado a dar entrevistas a outros veículos de comunicação.

Da Reportagem Local