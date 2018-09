Nem só de Cana Vive a Agricultura em Catanduva; Novas Culturas Aumentam

Nem só de cana-de-açúcar vive a agricultura em Catanduva, apesar da plantação ser dominante no município, outras culturas tem ganhado cada dia mais espaço, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), do Estado de São Paulo.

Pesquisa sobre a estimativa de safras agrícolas de 2017/2018 mostra um avanço na agricultura principalmente familiar em Catanduva e em sua microrregião.

É quase imperceptível aos olhos daqueles que transitam pela cidade e seus arredores – que só enxergam as plantações de cana, mas a Cidade Feitiço possui diferentes tipos de produtos que chegam às mesas dos consumidores e são destinados para outros estados e municípios.

Dados do IEA mostram que Catanduva tem cultivos de algodão, banana, café, feijão, mandioca para mesa, milho, seringueiras, soja, tomate rasteiro e laranja.

De todas as culturas, para esta safra a estimativa é de aumento na área plantada de banana, de café, da cana-de-açúcar, mandioca para mesa, milho, seringais e laranja. “Os resultados agregados das 48 principais atividades agrícolas, selecionadas a partir do valor da produção agropecuária paulista, demonstram aumento de 1,62% na área e de 1,53% na produção, e um decréscimo de 0,51% na produtividade em relação aos resultados da safra anterior. O conjunto das culturas anuais apresentou aumento de área na ordem de 4,00%, enquanto a produção foi reduzida em 2,77%, reflexo de uma produtividade 6,52% menor”, cita o IEA.

Catanduva possui 200 hectares (ha) de plantação de algodão. Ao todo serão produzidas 22.500 sacas de 25 kg, conforme a estimativa.

A banana vem ganhando seu espaço nas terras de mato rasteiro. São 67 hectares de área nova, que são somadas aos 276 hectares que já produzem. São produzidas 5.200 toneladas de banana na safra.

O café também segue em crescente. São dois hectares de nova plantação, 61 de produção e 1.535 sacas de 60 quilos comercializadas.

A mandioca para mesa, tão popular na casa dos catanduvenses também tem seu destaque. Ganha neste ano 100 hectares do cultivo e soma-se aos 333 que já produzem. São no total durante a safra 252.530 caixas de 25kg. No estudo, somadas às produções do Estado o cultivo teve redução. “Os resultados deste levantamento em relação ao cultivo de mandioca tanto para indústria quanto para mesa no Estado de São Paulo foram menores quando comparados à safra anterior. A mandioca para mesa apresentou redução de 8,1% na área e 4,1% na produção, o que refletiu em produtividade 1,3% menor. A área cultivada com mandioca para indústria permaneceu praticamente estável, 0,9% menor, a expectativa da produção foi 4,8% e a produtividade 3,0% inferior à safra anterior. Atualmente os principais produtores de mandioca para mesa são Mogi Mirim, Jaboticabal e Sorocaba. A mandioca para indústria é produzida principalmente em Assis, Marilia, Presidente Venceslau e Piracicaba”, cita a pesquisa.

A laranja tem 462.177 hectares novos. Perfazendo um total de 3.150.872 em produção. “Espera-se volume a ser produzido na safra de 348,6 milhões de caixas de 40,8 kg (14.221 mil toneladas(t), 7,4% superior ao obtido na safra de 2017 (324,5 milhões de caixas de 40,8 kg, equivalentes a 13.240 mil t). Estima-se produtividade agrícola de 32.717 kg/ha, equivalente a 2,1 caixas (cx)./pé ou 802 cx./ha. O tempo adequado para o desenvolvimento dos pomares, por conta das chuvas que ocorreram no fim de 2017 em todas as regiões produtoras, e potencializado pela melhora dos tratos culturais dos pomares, estão influenciando esses resultados. Contudo, o volume de chuvas abaixo da média, durante segundo trimestre de 2018, influenciou negativamente o desenvolvimento dos frutos, principalmente em pomares sem irrigação. Com isso, a maior participação de laranjas com menor calibre tem dificultado a comercialização no mercado in natura, reduzindo a oferta, mas aumentando a disponibilidade para processamento”.

O feijão por sua vez, tem 100 hectares de produção em Catanduva. São 3.500 sacas de 60 kg colhidas na safra.

A soja tem área de 1089 hectares. Numa produção de 57.647 sacas de 60 kg. O tomate rasteiro possui 140 hectares de plantação. E 14600 toneladas são ofertadas.

Cana-de-açúcar

Catanduva é uma das principais produtoras de cana-de-açúcar para a indústria. Nesta safra houve um aumento de 34.500 hectares do cultivo que se somaram aos 244.151 hectares. A cidade colhe cerca de 20.666.095 toneladas. É a sétima do Estado em maior número de produção.

A região de Barretos é a que mais colhe cana-de-açúcar. Seguida por Orlândia, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto e Jaú. “O levantamento de junho mostra aumento de área total (área nova mais área para corte) destinada a cultura de 1,2%, com produção menor em 1,7%, devido à produtividade de -2,7% em relação ao ano anterior. O principal motivo dessa queda produtiva situa-se nos índices pluviométricos abaixo da média histórica, em especial, no 2º trimestre do ano. Os EDRs de maior produção do estado indicam queda de produção: Barretos (-3,5%), Orlândia (-1,1%), Ribeirão Preto (-2,2%), Araraquara (-1,8%), São José do Rio Preto (-2,3%) e Jaboticabal (-3,3%). Juntas, essas regiões produzem mais de 162 milhões de toneladas, equivalente a 37,0% da produção paulista. Ademais, houve queda de área nova em relação a 2017, uma vez que os dados evidenciam diminuição de 6,5%. Somados ambos fatores, não são otimistas as expectativas para a cultura no próximo ciclo produtivo”, informa a pesquisa.

Karla Konda

Da Reportagem local