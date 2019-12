Natal Iluminado terá programação com música, maratona e trenó do Papai Noel

A programação do Natal Iluminado começa nesta segunda-feira (09), com música, carreata, maratona e trenó do Papai Noel para garantir as fotos com o bom velhinho. As atividades são realizadas pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e Sesc. Todas as atrações são gratuitas.

O Trenó do Papai Noel estará instalado na Praça da República com visitação de 09 a 23 de dezembro, das 19h às 22h, e também das 9h às 13h nos dias 14, 21 e 22 de dezembro. Nesse ano, a Praça Monsenhor Albino ganhou uma árvore de Natal em um dos canteiros em frente à Igreja Matriz, nos outros anos ela ficava posicionada perto da rotatória dos bombeiros.

A tradicional Maratona Meu Pai é o Papai Noel será outro destaque da agenda natalina, com 300 voluntários trajados de Bom Velhinho, pedalando de bicicleta pelas ruas. Quem cumprir os seis percursos levará para casa o figurino e a bicicleta, obtida pelo Fundo Social de Solidariedade junto aos empresários da cidade. O projeto será realizado nos dias 09, 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro. Na abertura nesta segunda-feira (09) o trajeto será pela Rua Brasil, a partir das 19h30. Haverá, ainda, a Parada com Personagens Natalinos, também na Rua Brasil, às 20 horas, e a apresentação do coral Sintonia Perfeita, na escadaria da Igreja Matriz, às 20h30.

Nos dias 10, 12, 17 e 19 terão como atração a Sonnora Street Band, com percurso pelas ruas do centro a partir das 19h30. Na quinta-feira (12), às 20 horas, haverá o Concerto Especial de Natal com o Quinteto Sinfônico de Ribeirão Preto, na Rua Cuiabá, entre as praças da Matriz e 9 de Julho, com a apresentação “Natal Luz”. A realização é do SicoobCredicitrus. Na mesma noite, haverá carreata de veículos antigos da Associação dos Antigomobilistas de Catanduva (Arca).

Para fechar a programação natalina, o Coral Sintonia Perfeita volta a se apresentar na Praça da República, às 20h30, na segunda-feira (23). O evento também será marcado pela premiação dos vencedores do concurso Luzes de Natal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local