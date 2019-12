Natal Iluminado Fecha Programação Com Entrega Aos Premiados

Ontem (23), as 20h30 aconteceu a entrega da premiação do concurso Natal Iluminado na Praça da República e contou com a participação especial do Coral Sintonia Perfeita, o prêmio foi um televisor de led de 43’.

Os ganhadores nas três categorias do Concurso Luzes de Natal foram: Primeiro Lugar – Residência: Rua Cafelândia N°100, Proprietária: Marli Fátima Bordinhão. Primeiro Lugar – Loja: Rua Minas Gerais N°103, Proprietária: Solange Vicente Ferreira dos Santos. Primeiro Lugar e Único Edifício: Rua Bahia N°143 Edifício Ester, Responsável: Amaury de Souza Leite Junior.

O programa Natal Iluminado é resultado da união de quatro instituições: Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sesc e a Prefeitura de Catanduva.

O evento Natal Iluminado foi lançado na tarde do dia 19 de novembro com muita expectativa positiva. Na época Ivo Pinfildi Junior, presidente do Sincomercio, comentou que o resultado seria muito positivo para o comércio. Em entrevista com algumas pessoas que visitaram o comercio nas noites que ficaram abertos, elas aprovaram neste ano tanto a decoração quanto o espirito natalino e esperam que no próximo continue assim. Para os comerciantes, a resposta foi a mesma, as vendas foram boas em relação ao ano passado e aprovaram todo empenho e determinação do Sincomercio e parceiras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local