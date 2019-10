“Natal Iluminado” É Tema De Reunião Para O Fim de Ano Em Catanduva

Com o tema Catanduva Natal Iluminado, o Sindicato do Comércio Varejista – Sincomercio, a Associação Empresarial – ACE, SESC e a Prefeitura reuniram-se para realizar um lindo e envolvente Natal para a cidade e os municípios da região. Em encontro realizado na terça-feira (08), a organização do evento alinhou o cronograma de atividades da Campanha Catanduva Natal Iluminado.

A novidade desta união é contar com o envolvimento direto dos comerciantes e empresários da cidade para realização da campanha, que busca ofertar atrativos para os consumidores de Catanduva e da microrregião, além de fortalecer o comércio e as atrações culturais e populares da cidade.

O presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, explica que para participar do projeto os comerciantes serão separados por quarteirões e dividirão o custo da iluminação do trecho, enquanto a mão de obra ficará a cargo da Prefeitura.

Segundo Pinfildi Júnior, a proposta é conseguir chegar ao maior número de locais, deixando a cidade linda e iluminada. Os comerciantes custearão o material, enquanto a mão de obra será assumida pela Prefeitura. “O orçamento, pesquisa e pedido global desse material será organizado pelo Sincomercio, buscando o menor preço e mantendo a qualidade. De antemão, conseguimos estimar que o custo por loja não chegará à R$100, valor irrisório frente a benfeitoria para o comerciante e a cidade”, detalha.

Para participar, os comerciantes interessados podem entrar em contato com o Sincomercio pelo aplicativo Sincomercio Catanduva ou pelo telefone (17) 3531-5900. Além do embelezamento da cidade, a Campanha Natal Iluminado realizará o concurso Luzes de Natal, destinado para lojas, casas e edifícios, além da maratona Meu Pai é o Papai Noel – com papais noéis percorrendo a cidade de bicicleta.

Participaram da reunião, junto ao presidente do Sincomercio, a gerente adjunta Lívia Domingues e a assessora de comunicação Fernanda Albano. Já a ACE foi representada pelo seu presidente, Fernando Alves de Souza.

Pela Prefeitura, a prefeita Marta, o secretário de Desenvolvimento, Fábio Manzano, a secretária de Cultura, Cristiane Anovazzi, o diretor de Atividades Culturais, Guilherme Gandini, e a presidente do Fundo Social, Ariana Ramos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local