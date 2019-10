Natação De Catanduva Tem Medalha De Ouro Em Jogos Da Infância

Catanduva terminou ontem (03) com duas medalhas de ouro nos Jogos Infantis 2019 que aconteceu em Dracena. Na quarta-feira (02) Julia de Paula Oliveira foi destaque na competição com medalha de ouro nos 50m costa e 100m Costa Categoria A Feminino, idade de 11 a 13 anos. Já Gabriel Andriguetto Ferreira ganhou sua medalha de ouro ontem (03) na Categoria B 50m Peito Masculino, idade de 14 a 16 anos.

Segundo a técnica da equipe foram 11 atletas catanduvenses que foram disputar os Jogos Infantis de Dracena e está muito orgulhosa do resultado não só dos vencedores, mas de toda equipe. Com essas medalhas eles classificaram para Fase Regional, no ranking final Catanduva ficou no 7º Lugar no Feminino e 10º Lugar no Masculino, foram 21 cidades que brigavam por classificações.

Andrea está focando o time com treinos para o próximo Torneio Regional que acontecerá no dia 19 de outubro em São José do Rio Preto, no Sesi. Além disso, a equipe vem treinando mais na expectativa da Copa Paulista de Natação em Mococa.

Há menos de um mês a equipe de natação de Catanduva conquistou 47 medalhas na cidade de Votuporanga no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, o evento contou com 200 nadadores e 11 equipes sendo que Catanduva conquistou 25 ouros, 11 pratas e 11 bronzes.

Andrea ressalta que a ajuda financeira dos pais de alunos é primordial já que num campeonato o nadador possa participar dependendo do desemprenho do nadador ele compete em três modalidades e geralmente cada modalidade custa em médio de 30 a 40 reais, além disso, existe o fato do atleta ter os gastos como alimentação, alojamento e outras coisas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local