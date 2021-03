Natação de Catanduva Participa de Travessia do Wet’n Wild 2021 e Sobe ao Pódio

No sábado (27), os três nadadores da equipe de natação da Smelt Catanduva participaram do evento a Travessia do Wet’n Wild 2021, na cidade de Itupeva.

Os atletas: Jeniffer Karla Prates 1ª colocada na prova dos 3600km categoria Sênior feminina, Gabriel Andriguetto Ferreira , 3º colocado na prova dos 3600 km categoria Júnior II masculino e Júlia de Paula Oliveira , 3ª colocada na categoria juvenil I feminino.

Segundo a técnica da equipe, Andrea Malfara, essa foi a primeira competição da equipe onde eles estão voltando gradualmente para os treinos, devido as regras de segurança contra covid-19. A técnica considerou um excelente resultado dos atletas nesse primeiro campeonato e com a recente volta aos treinamentos.

A próxima competição será dia 27 de março no torneio regional da federação aquática paulista na cidade de Votuporanga.

A equipe está treinando seis por semana no Conjunto Esportivo João Crippa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local