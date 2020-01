Natação Da Prefeitura Estará Com Inscrições Abertas a Partir Do Dia 13

A prefeitura de Catanduva estará com inscrições abertas para natação a partir do dia 13 de janeiro, as rematrículas para as aulas de natação infantil também estarão abertas. A idade para se inscrever é para crianças a partir de 03 anos.

As vagas são limitadas e as aulas gratuitas, mas os documentos necessários são: xerox do RG e CPF da criança, xerox de um comprovante de residência, uma foto 3×4, atestado médico 2020 dizendo que o aluno encontra-se apto a realizar atividades físicas ou o comprovante de agendamento de consulta que deverá ser substituído pelo atestado posteriormente.

Para efetuar a rematrícula levar somente o atestado médico 2020 ou agendamento da consulta conforme parágrafo anterior. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h. Informações pelo 3525-0896.

Se já não bastassem todos esses aspectos positivos, a natação infantil ainda traz mais benefícios: melhora o sistema imunológico, praticar atividade física auxilia na potencialização do sistema imunológico, o que diminui a incidência de doenças.

Ajuda no quesito sobrevivência: crianças que tenham fácil acesso à piscina e ao mar precisam estar familiarizadas com o meio aquático para evitar acidentes.

Auxilia no desenvolvimento cognitivo: a natação ajuda a desenvolver habilidades psicomotoras, na percepção tátil, noção espacial, temporal e de ritmo.

Favorece as noites de sono mais tranquilas: a criança vai gastar mais energia do que o habitual, o que a deixará mais tranquila no momento de dormir.

Aumenta o apetite: praticar atividade física ajuda a acelerar o metabolismo, o que pode aumentar a fome.

Beneficia a autoconfiança: ao conseguir realizar os exercícios aprendidos, a criança vai ter a sensação de superação, o que é muito positivo para melhorar sua autoestima.

Coopera com o desenvolvimento social: conviver com outras crianças e perceber que cada um tem sua vez e todos são importantes auxilia muito na evolução do aspecto coletivo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local