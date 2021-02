Nascimentos em Catanduva Reduzem 7,7% em Janeiro

DNascimentos em Catanduva reduziram 7,7% em janeiro de 2021 na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte do levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, com base nos registros realizados no primeiro mês dos dois anos. A queda, segundo o órgão, pode estar relacionada a pandemia do novo coronavírus, já que janeiro seria o primeiro mês após o período normal de gestação desde a chegada da Covid-19, em que os casais optaram por não ter filhos no momento, com a crise sanitária instalada no país.

Em Catanduva, em janeiro de 2020 foram 180 nascimentos e neste ano o número reduziu para 166. A queda foi verificada em todo país. No Brasil, os números de nascimentos em janeiro também tiveram queda, chegando a 15,1%, com relação ao mesmo período de 2020. Foram registrados 207.901 nascimentos em janeiro de 2021, frente a 244.974 ocorridos no mesmo mês do ano anterior. Em âmbito nacional, a média histórica de variação do mês de janeiro também é de 0% ao ano, a mesma porcentagem de variação quando analisados os números do período anual.

“Os impactos causados pela COVID-19 nas taxas de mortalidade já eram de conhecimento de todos, mas agora o que vemos também é o reflexo causado pela pandemia na taxa de natalidade do estado de São Paulo. Essa diminuição do número de nascimentos registrados seguramente afetará, futuramente, diversos aspectos da sociedade, principalmente relacionados à economia e ao desenvolvimento do estado”, explica a presidente da Arpen/SP, Daniela Silva Mroz.

Karla Konda

Editora Chefe