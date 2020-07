Nasce Uma Criança Na UPA De Catanduva, Em Pleno Cenário De Pandemia

Para quem está acostumado a ver a UPA com atendimento voltado para questões graves e, neste período, com as atenções voltadas para suspeitas de Covid-19, a equipe do UPA recebeu uma surpresa alegre que realização do nascimento de um bebê, trazendo a esperança de que a vida é uma dadiva.

Uma mulher gestante deu à luz uma menina na manhã de ontem, 11 de julho. A paciente Beatriz dos Santos, de 22 anos, deu entrada na UPA com fortes dores abdominais. Foi rapidamente diagnosticada de que na verdade estava entrando em trabalho de parto.

Uma equipe foi mobilizada imediatamente, lideradas pelas médicas Dra. Ana Clara Faria (Clínica) e Dra. Larissa Vivi (Pediatra), iniciaram os procedimentos e assim chegou ao mundo a pequena Antonela.

Em sua quarta gestação e terceiro parto normal, logo após os procedimentos de parto a paciente e a criança foram encaminhados para o Hospital Padre Albino.

“É gratificante para toda a equipe UPA-Catanduva e Associação Mahatma Gandhi este tipo de acontecimento, pois mostra o quanto o nosso trabalho é integrado ao atendimento. Antonela já passa a fazer parte da nossa história. Que seja uma criança iluminada e com muita saúde” comentou o Gestor da Unidade Giovani Carvalho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

