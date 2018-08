Não Fez a Prova de Vida do INSS? Você Pode Perder Seu Benefício

Não fez a prova de vida do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)? Saiba que você pode perder o seu benefício. Em Catanduva, mais de 26 mil pessoas recebem valores da Previdência Social. Os aposentados e pensionistas que não fizeram o recadastro precisam regularizar a situação, caso contrário poderão ter os benefícios suspensos.

O objetivo da prova de vida é evitar fraudes no sistema previdenciário. A ação deve ser feita por quem tem valores depositados em conta corrente, poupança, ou cartão magnético. Quem não passar pela comprovação perde o benefício. Para fazer a prova de vida é necessário comparecer ao banco onde o benefício é depositado e apresentar um documento de identidade com foto.

“Algumas instituições financeiras já fazem o procedimento em terminais de autoatendimento por meio de um sistema biométrico. Com isso, o segurado, que já comprovou que está vivo, recebe uma nova senha de acesso ao sistema do INSS”, informa o setor. Caso o beneficiário tenha dificuldades de locomoção ou esteja no exterior, pode fazer a comprovação por meio de procuração. O modelo está na página da Previdência Social (www.previdencia.gov.br).

Benefícios já foram suspensos

Todos os anos os bancos determinam um prazo para que os aposentados e pensionistas comprovem que estão vivos. Mas caso o segurado tenha perdido o prazo, a orientação é a de procurar a instituição financeira e regularizar a situação em qualquer período do ano.

Até março de 2018, mais de 2 milhões dos 34 milhões de beneficiários ainda não tinham feito a prova de vida. Sem a comprovação, mais de 112,7 mil benefícios foram suspensos ou cancelados no ano passado. Com o pente-fino uma economia de R$ 1,2 bilhão foi gerada aos cofres públicos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local