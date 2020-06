“Não Existe Fundamento Para a Denúncia, Não Tem Recursos Emitidos”, Diz Padre

“É uma denúncia que não existe fundamento. Não tem valores envolvidos, não tem recursos emitidos e quando algum recurso vier, não vem para a Associação, vem para Prefeitura. Denúncia sem fundamento, mas maldosa”, afirmou o padre Osvaldo de Oliveira Rosa em entrevista sobre os inquéritos abertos para apurar possível corrupção passiva e crime eleitoral, por entrevista dada pelo padre, quando informou ter se filiado no PSDB.

“É uma denúncia em relação ao trabalho que vem sendo realizado desde 2017, em favor das famílias menos favorecidas, buscando pleitear a compra de uma área para que essas pessoas possam construir sua própria casa. É uma denúncia que não é contra o padre é contra um povo sofrido, que está adquirindo um terreno de 200 metros fora do preço de mercado”, disse.

Para o pré-candidato a prefeito de Catanduva, a denúncia foi feita por grupos políticos adversários. “Não me preocupa, vai revelando as pessoas por trás. Os ouvintes vão saber através da denúncia, o grupo que esta interessado, vamos perceber que o grupo interessado, são de pessoas que vão disputar eleições. Como o grupo pode ir contra o povo pobre da cidade de Catanduva? Pessoas que querem ter o direito a sua moradia, a sua casa?”.

E complementou “Não tenho medo de me entregar integralmente a uma causa. Tudo o que for contribuir para que essa causa seja de fato concretizada, vamos participar, de forma lícita. Estou a favor de entregar meu tempo, meu espaço em favor dessas famílias sofridas. Esse projeto de habitação está há 33 anos em São Paulo e há um cinco anos buscando parceiros no interior. Todos os loteamentos, os recursos vieram do Estado. Em 2017, 22 de dezembro, estivemos em São Paulo e no momento, o então governador Geraldo Alckmin prometeu a infraestrutura para essas famílias. No ano passado, na campanha pré-eleitoral o atual governador também prometeu em vídeo que daria a infraestrutura para Catanduva como deu para Novo Horizonte. Esse é um projeto que tem de se enquadrar no direito de interesse social, existe uma normativa para se enquadrar e pleitear esses recursos”.

O delegado Márcio Accacio Seguesse instaurou inquérito policial para investigar suposto crime de corrupção passiva na qual o pároco e pré-candidato a prefeitura de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa poderia estar envolvido. A investigação se baseia em afirmações feitas pelo próprio padre, em entrevista que circulou por grupos de conversação.

O inquérito foi instaurado depois de pedido do Ministério Público de Catanduva, que também recebeu denúncia na esfera eleitoral.

A confirmação da abertura do inquérito foi assinada pelo delegado no dia 02 de junho.

Karla Konda

Editora Chefe

