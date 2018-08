“Eu falo que não é porque não tem raça que não pode ser amado” – é dessa forma que Tiago Queiroz do Nascimento, de 25 anos, fala sobre a decisão que tomou, a de adotar uma gatinha, em uma campanha realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Catanduva. A ação continua, com vários cães e gatos que só buscam amor e carinho dos futuros donos.

A vida de Tiago e de Cigana (a gatinha) mudou e para melhor há mais ou menos uma semana. Ele foi a primeira pessoa a procurar o CCZ para ver os animais que estavam disponíveis para a adoção. Até o momento, dois gatos ganharam um novo lar. A campanha começou no dia 19 de julho com um book que mostra as características de cada pet. Tem o mais agitado, o dócil, o dorminhoco, o curioso, o brincalhão. Basta escolher o perfil que combina mais com você.

Em entrevista ao O Regional Tiago conta que estava procurando por um gato cinza. “Daí uma amiga minha mostrou a campanha e fui até lá. Era para ser cinza, mas quando cheguei lá encontrei a Cigana, aliás, ela me encontrou. Porque quando entrei na gaiolinha, no espaço fechado onde os animais estão, ela veio até mim e ficou se esfregando na minha perna. Aí a moça falou – ela te escolheu e decidi ficar com ela”, explica. Quando chegou ao CCZ, ele conta que a vontade era de trazer todos os animais para casa, mas como já tem uma cachorrinha e mais três gatos, não era possível. “Tinha um cachorro com um tipo de deficiência nas patas, ele estava solto, me viu e saiu correndo em disparado, porque o que eles querem na realidade é carinho”, complementa.

Sobre a convivência, ele conta que é a melhor possível, já que gata tem um perfil muito tranquilo. “Ela fica no meu quarto, tomamos cuidado para ela não escapar. Eu abro o quarto e ela sai para o quintal, fez as necessidades dela e volta para lá. Ela ainda fica um pouco longe dos demais animais, mas é muito carinhosa com a gente”, reforça.

Tiago conta que todo animal tem o seu valor sentimental, independente de raça, de cor, de tipo e de perfil. Ele confessa que inicialmente sentiu receio pela gata, de não se adaptar. “Pensei que ela não fosse se adaptar tanto, mas está super tranquila. Fica na minha cama o dia inteiro”, finaliza ele que recomenda que outras pessoas também adotem um gato ou um cãozinho, porque a sensação de fazer o bem para esses animais é indescritível.

Como adotar

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Catanduva organizou um book com 70 animais de estimação. Entre eles estão 36 cães e 32 gatos, que são aptos para adoção. A cada dia, os catanduvenses conhecem esses pets por meio de fotos divulgadas nas redes sociais.

O objetivo é o de dar um lar para cães e gatos que vivem sob a guarda do CCZ. Para facilitar esse primeiro contato, entre os possíveis interessados, nas imagens dos animais estão informações sobre as principais características físicas e de comportamento de cada um. Além disso, também é divulgado o número do microchip. Os cães e gatos que estão aptos para a adoção já foram vacinados e castrados.

Alguns dos animais estão no local há mais de cinco anos. Eles já foram vítimas de maus-tratos pelos antigos donos, além de serem abandonados e até mesmo atropelados. Aqueles que apresentaram algum tipo de problema já se recuperaram.

Para adotar é necessário que o candidato tenha no mínimo 18 anos. Com essa faixa etária, basta comparecer ao CCZ com CPF, RG e comprovante de residência. A recomendação é de que a pessoa leve uma caixa de transporte ou coleira-guia na hora de leva-lo para casa.

O Centro de Controle de Zoonoses fica na rodovia Vicente Sanches, Km 1. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O telefone de contato é 3524-2445.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local