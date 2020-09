Nadando Contra Maré Da Crise, Profissional De Academia Conta Como Está o Retorno

Com a fase amarela as academias podem voltam às aulas, mas ainda seguindo restrições tanto de horário quanto de segurança da saúde. Muitos proprietários e profissionais estão seguindo à risca todas as recomendações.

Para Igor Novato, professor e proprietário de uma academia especializada em musculação e funcional, foi um período difícil, quase teve que entregar o salão onde fica a academia, mas o dono do local acabou dando desconto e familiares ajudaram no momento que a fase laranja não permitia as aulas. Além disso, o professor teve que apelar para pequeno crédito e também realizou treinamentos personalizados para alguns de seus alunos que se recusaram a parar.

Ele está otimista, pois vê que seus alunos já voltaram e quer trabalhar duro para recuperar o tempo perdido, ele lamenta muito, mas considera que focar em continuar e na criatividade pode ser a saída. Igor está com descontos especiais nas mensalidades, por dois motivos: a redução de alunos por conta da segurança e também os que têm medo de voltar, por esse motivo como trabalha com funcional ele pode preparar um circuito para cada pessoa individualmente.

“Eu tive muita perda, mas não podia me desfazer do meu sonho que era meu espaço, a academia, assim como muitos colegas meus da área que tiveram que desistir, eu resisti e sei que lucro será bem pouco, pois, tenho dívidas que acumulou para poder chegar até aqui, mas não quero perder o que já conquistei, eu prefiro continuar”, finalizou o profissional.

Entre as medidas que Igor adotou na retomada foram: capacidade limitada (máxima de 30%); funcionamento reduzido (máximo 6h/dia); permitidas aulas e práticas individuais; adoção de protocolos para o setor; uso obrigatório de máscaras; agendamento prévio para a entrada e saída das academias; equipamentos devem ser limpos 3x/dia; banheiros poderão ficar abertos, mas os chuveiros de vestiários estão suspensos, além disso, o professor pediu para cada um trazer sua própria garrafinha de agua e luvas de ginastica para usar na hora de pegar algum peso ou equipamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local