Nadadores Da Smelt Catanduva Conquistam Troféus Em Maratona

OAtletas da Smelt Catanduva conquistam troféus em Maratona Aquática realizada dia 15 de fevereiro, no ultimo sábado. A AA teve o apoio da SPEEDO. O local da prova foi realizado no Lago pertencente ao Parque Aquático Wet’n Wild na Rodovia dos Bandeirantes, km 72.

A competição teve inicio do congresso técnico das provas curtas de 600m as 8h30, e as 10h30 teve o congresso técnico das provas média com 1,6 km e longa 3,2 km.

Segundo Andrea Malfara, os atletas catanduvenses superaram suas marcas pessoais e começaram as competições do ano com o pé direito.

“Também quero agradecer e em nome dos atletas nadadores a Prefeitura Municipal de Catanduva e a nossa secretaria de esportes Maria Rita Aguilar Araújo que incentiva nossos jovens a novas experiências e continua revelando talentos em Catanduva” finalizou a técnica.

As provas de Maratona Aquática são disputadas por vários nadadores que têm como objetivo completar todo o percurso até a faixa de chegada. Ganha quem conseguir chegar primeiro nadando toda a distância em menos tempo.

Há a participação de árbitros que observam de perto os participantes e cronometram o tempo feito por cada um, desde o ponto de largada até a placa de chegada. Eles ficam localizados em pontos estratégicos, como barcos e plataformas. Além disso, graças à tecnologia, os nadadores utilizam uma espécie de chip ou marcador no seu pulso que também faz a contagem do seu tempo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local