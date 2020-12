Na Semana do Natal, SAMU de Catanduva Celebra a Vida Com Parto de Urgência

Na semana do Natal, uma ocorrência do Samu celebra a vida. A equipe fez um parto de urgência, na casa de uma gestante de 19 anos, na noite de segunda-feira, dia 21. O nascimento ocorreu no Jardim Del Rey.

De início, a Unidade de Suporte Básico fez o deslocamento com informações que de que a grávida, de 38 semanas, estava com dor abdominal. Mas o que era preocupante se O bebê ainda estava preso ao cordão umbilical e o pai foi convidado a fazer o corte, devido às condições clínicas favoráveis da criança e da mãe transformou em felicidade. No local, a equipe verificou que a jovem havia entrado em trabalho de parto dentro de casa. Não demorou muito para ela dar à luz a uma menina, que recebeu o nome de Rebeca.

Diante do desdobramento da ocorrência, a Unidade de Suporte Avançado foi acionada para dar apoio.. A menina foi apresentada aos irmãos e até os vizinhos presenciaram o acontecimento. Por meio da equipe do Samu, o bebê foi estimulado à primeira amamentação no peito da mãe, ainda no domicílio. “Foi tudo feito da maneira mais humanizada possível, como preconiza o Ministério da Saúde”, relata o médico João Paulo Giglioli, que liderou o atendimento.

Essa foi a terceira gestação da jovem. Pós-parto, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Padre Albino para as demais providências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local