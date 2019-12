Na Saída do Trabalho, GCM Detém Suspeito de Agredir Idoso

A Guarda Civil Municipal chegou ao suspeito de agredir um idoso de 82 anos durante tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 26, na Rua 12 de Outubro.

O guarda Felipe Lopes, que havia acabado de encerrar o expediente e seguia para sua casa, conseguiu deter o jovem de 20 anos, morador de Novais.

O GCM estava de moto e, ao perceber a movimentação no local dos fatos, decidiu parar. Em contato com familiares da vítima, Lopes obteve informações sobre o ocorrido e, diante das características do acusado, conseguiu encontrá-lo entre a Avenida Daniel Soubhia e a Rua Municipal, região do Higienópolis.

O rapaz foi contido até a chegada da equipe da GCM de plantão, que executou os demais procedimentos. Segundo os guardas o jovem foi conduzido ao Plantão Policial. Ele teve a prisão decretada e foi recolhido à cadeia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado atacou a vítima com uma pedra e exigiu dinheiro. O idoso foi atingido na cabeça e no braço. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à UPA para exames médicos.

Foto Divulgação

O rapaz foi contido até a chegada da equipe da GCM de plantão.



Ariane Pio

Da Reportagem Local