Na Próxima Semana, OAB SP Promove Discussão Sobre Democracia E Direito

No próximo dia 06 de outubro, às 19h, com transmissão online pela WebTV OAB SP e pela página oficial da OAB SP no Facebook, a OAB SP realiza o debate “Em Ordem: Democracia e Direito”.

O evento traz como mote para discussão o acesso à cidadania garantido pela Constituição, o papel da Advocacia na atualidade frente a fake news e a defesa da democracia e das Leis.

Além disso, também serão abordados temas como a quebra de paradigmas em razão do enfrentamento da pandemia – tecnologia, processos, flexibilização e resiliência -, as diferenças e evoluções da Advocacia pelas décadas – 1990 para 2020 – e a importância do sistema acompanhar a evolução da sociedade e se adaptar às realidades locais.

O debate contará com as presenças do presidente da Ordem Paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, e do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP SP), Luís Ricardo Davanzo. Personalidades do segmento jurídico e também do mundo digital, como Flávio Martins, advogado e apresentador do podcast Saindo da Caverna, que analisa os aspectos jurídicos do que acontece no país, e Eliane Dias, advogada e voz importante na defesa dos direitos das mulheres negras no Brasil, farão parte da discussão, bem como João Ricardo Brandão Aguirre, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões e Fábio Cáceres, professor e especialista em Direito Civil. A mediação será realizada por José Roberto Sodero, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB SP.

Para acompanhar, acesse os canais: https://www.youtube.com/user/webtvoabsp ou https://www.facebook.com/oabsaopaulo

Sobre a OAB SP – A OAB SP, criada em 22 de janeiro de 1932, é a maior Secional do País com mais de 336 mil profissionais da advocacia ativos, quase 5 mil estagiários e 33 mil sociedades inscritas. Mantém 118 comissões atuantes, entre permanentes e especiais, que desenvolvem importante trabalho de estudo e aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pelo advogado (a) e pelos (as) cidadãos (ãs). Com 915 postos de atendimento espalhados por todo o Estado, incluindo as 247 Subseções e 228 pontos de Certificação Digital, a OAB SP promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina da advocacia. Ao defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, contribui com a consolidação das instituições democráticas e da cidadania brasileira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local