Na contramão, Catanduvenses Pagam 46,2% a Mais em Impostos Durante Pandemia

Na contramão dos índices brasileiros, catanduvenses pagaram 46,2% a mais em impostos durante o período em que foi decretado calamidade pública por conta do novo coronavírus. Os dados são baseados no Impostômetro, que informa a cada segundo o quanto de imposto é arrecadado em todas as cidades brasileiras.

Para se ter uma ideia, de 01 de março até o dia 26 de junho de 2019, Catanduva havia arrecadado R$ 35.746.006,00. No mesmo período deste ano, o valor era – até às 14 horas – de R$ 52.278.405,00.

Em contrapartida, no Brasil, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) alcançou no sábado (27/6), às 4h32, a marca de R$ 1 trilhão em impostos arrecadados pelo governo na forma de impostos, taxas, multas e contribuições, pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano. O montante chega com atraso de 33 dias em relação ao ano passado, registrado em 24 de maio, indicando recuo no crescimento da economia do País, ocasionado pela crise do novo coronavírus (Covid-19)

“A arrecadação, com a diferença de praticamente um mês de um ano a outro, mostra a forte desaceleração da receita tributária em consequência da recessão provocada pela pandemia. De acordo com a projeção feita para este ano, logicamente antes do Brasil ser afetado pelo novo coronavírus, a arrecadação deveria estar em R$ 1.263.198.081.264,14, ou seja, há uma queda de 26% em relação ao esperado”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP. O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. Outros municípios e capitais se espelharam na iniciativa e instalaram seus painéis. No portal www.impostometro.com.br é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.

Karla Konda

Editora Chefe

