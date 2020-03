Mutirão do Bem Acolhe Moradores e Retira 1,6 Mil Quilos de Lixo

Ação coordenada pela Prefeitura de Catanduva resultou em quatro moradores em situação de rua acolhidos por equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao mesmo tempo, os locais percorridos para abordagem social passaram por um verdadeiro arrastão de combate à dengue na manhã da última sexta-feira, dia 6.

Os agentes de endemias da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) eliminaram possíveis focos do mosquito, num total de 1,6 mil quilos de resíduos recolhidos. O material foi transportado por caminhões da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. A ação teve apoio da Guarda Civil Municipal.

As equipes estiveram em três pontos, que já são alvos de intervenções contínuas, sempre com o mesmo problema evidenciado: acúmulo de lixo. Dois dos locais têm moradores vivendo em situação de rua, na região central da cidade.

Os envolvidos foram levados ao Centro Pop, unidade de referência que desenvolve ações para esse público. No terceiro caso, a vistoria foi realizada em uma casa no Jardim Imperial, onde reside uma família com histórico de atendimento social.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local