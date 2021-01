Mutirão de Limpeza Urbana Conta Com Apoio da Usina São Domingos

A Prefeitura de Catanduva dá andamento ao Mutirão da Limpeza Urbana. Na manhã de ontem, 26, o trabalho contou com apoio e reforço da Usina São Domingos.

A equipe executou a roçagem no canteiro central da avenida Virgílio Mastrocola, importante via de acesso à cidade.

Além desse ponto, outras frentes estão em atividade na rua 7 de Setembro – sentido centro, avenida Daniel Soubhia, Cidade Jardim, área externa ao Estádio Silvio Salles, avenida Jales – sentido Vila Sotto, Bom Pastor, áreas verdades dos Glórias VI e V. Por meio dos trabalhos intensificados via parcerias, a expectativa é alcançar, em curto espaço de tempo, mais bairros da cidade.

O Comitê de Enfrentamento de Mutirão de Limpeza Urbana conta com apoio e participação das empresas parcerias, tais como: Usina São Domingos, Frucamp e a Associação de Fornecedores de Cana de Catanduva, por meio de seus associados. São mais de mil quilômetros de extensão que passarão a contar com o serviço de forma efetiva.

Os trabalhos se estenderão por toda a cidade e consistem em trabalhos integrados e união de esforços entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social. As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade.

Os serviços serão executados em áreas públicas como praças e parques.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local