Mutirão De Limpeza Urbana Começa Nesta Semana Com Prefeitura E Empresas Parcerias

A Prefeitura de Catanduva criou um Comitê para Mutirão de Limpeza Urbana. A ação terá início já nesta semana e contará com apoio e participação da iniciativa privada para alavancar os trabalhos. As primeiras parcerias já estão confirmadas com a Usina São Domingos, Frucamp e a Associação de Fornecedores de Cana de Catanduva, por meio de seus associados.

O objetivo é executar serviços em grande escala para que, em menos tempo, mais bairros sejam alcançados. “Devido a grandes dificuldades que a Prefeitura de Catanduva está enfrentando com falta de mão de obra, principalmente para a limpeza urbana. Essa união de esforços será vital para atender a grande quantidade de serviços pendentes, que causam transtornos à população, além de contribuir para a proliferação de insetos e animais peçonhentos”, ressaltou o vice-prefeito, Cláudio Romagnolli, que participa do Comitê.

Os trabalhos se estenderão por toda a cidade e consistem em trabalhos integrados e união de esforços entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social.

As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade. Os serviços serão executados em áreas públicas como praças e parques.

A Prefeitura espera, nesse início do projeto, atrair mais colaboradores e parceiros para que, em breve, os resultados sejam refletidos em uma cidade limpa e organizada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local