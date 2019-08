Mutirão De Empregabilidade Cadastrou Cerca De 500 Currículos

A ideia é que vagas de trabalho sejam preenchidas a partir dos cadastros

Aconteceu na terça-feira (20) o “Mutirão de Empregabilidade” que contabilizou cerca de 500 currículos de pessoas com deficiência cadastrados nos atendimentos realizados na Praça 9 de Julho. A movimentação ao longo do evento foi tranquila, porém contínua. As informações são da Coordenadoria Municipal de Inclusão Social.

A data foi escolhida estrategicamente, por ser o Dia Municipal da Pessoa Com Deficiência. A iniciativa consistiu em ampliar o acesso do público-alvo a empresas que têm em seu rol de funcionários cota para pessoas com deficiência. A ideia é que vagas de trabalho sejam preenchidas a partir dos cadastros, levando em conta as limitações de cada candidato.

A ação contou com apoio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fez a emissão de carteiras de trabalho no local, além de orientação jurídica pela OAB de Catanduva. Uma intérprete de libras, que ministra aulas na Estação Cultura, ajudou na comunicação envolvendo pessoas com deficiência auditiva.

O mutirão organizado pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria de Inclusão Social, teve a participação de 11 empresas: Citrosuco, Unimed, Fundação Padre Albino, Usina Colombo, Usina Cofco, Proença Supermercados, Iquegami Supermercados, Cocam Cia de Café Solúvel, Laticínios Matinal, Itaetê Máquinas Agrícolas e MRV Engenharia.

Por sua vez, a equipe da Inclusão Social fez o cadastro de 50 pessoas que vão integrar o seu Banco de Currículos. Os dados dos candidatos são encaminhados às empresas que solicitam apoio ao preenchimento de vagas.

