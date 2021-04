Mutirão da Coleta de Volumosos Vai Percorrer Dez Bairros Nesta Quarta-Feira

O Mutirão de Coleta de Volumosos será realizado, nesta quarta-feira, dia 21. O serviço é executado pela Prefeitura por meio das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Obras e Serviços com o objetivo de busca deixar Catanduva mais limpa.

O serviço começa sempre às 7 horas. Os quatros caminhões que fazem parte da ação, contam com 16 funcionários. O mutirão é uma oportunidade ideal para descartar, de forma correta, itens como móveis, armários, sofás, fogões, eletrônicos e geladeiras.

A equipe vai percorrer os bairros Parque Iracema, Centro, Vila Amêndola, Vila Rodrigues, Santo Antônio, Vila Guzzo, Joaquim Lopes, Pedro Monteleone, Agudo Romão e Theodoro Rosa Filho. A recomendação, para garantir o andamento da ação de limpeza, é deixar o material na calçada dos imóveis. Vale ressaltar que lixo comum e hospitalar, lâmpadas, entulho da construção civil e galhos de árvores não serão levados.

O trabalho ganhará reforço da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) que estará com plantão nas regiões onde o Mutirão percorrerá.

O mutirão ganhou reforço aos sábados no mês passado e de lá pra cá, foram coletadas 246 toneladas de materiais recolhidos. Entre os bairros que já receberam a ação, estão: Pachá, 1 e 2, Eldorado, Bom Pastor, Solo Sagrado 1 e 2, Euclides Figueiredo, Glórias, Juliatti de Carvalho, Sebastião Moraes, Santa Rosa, São Francisco, Nosso Teto, Jardim Bela Vista, Jardim Alpino, Alto da Boa Vista, Vila Celso e Vila Soto,Nova Catanduva, Gabriel Hernandez, Flamingo, Gavioli, José Cury, Top Life, Del Rey, Martani e Santa Paula.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local