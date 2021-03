Mutirão da Coleta de Volumosos Percorre Parque Glória, Juliatti e Sebastião Moraes

Com o objetivo de busca deixar Catanduva mais limpa, a Prefeitura de Catanduva por meio das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Obras e Serviços, está promovendo aos sábados a coleta de volumosos.

Neste sábado, dia 27, a equipe vai percorrer os bairros Glória (I ao VI), Juliatti de Carvalho e Sebastião Moraes. Os quatros caminhões que fazem parte da ação, contam com 16 funcionários. O mutirão é uma oportunidade ideal para descartar, de forma correta, itens como móveis, armários, sofás, fogões, eletrônicos e geladeiras.

A recomendação, para garantir o andamento da ação de limpeza, é deixar o material na calçada dos imóveis. Vale ressaltar que lixo comum e hospitalar, lâmpadas, entulho da construção civil e galhos de árvores não serão levados.

O trabalho ganhará reforço da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) que estará com plantão nas regiões onde o Mutirão percorrerá.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local