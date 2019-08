Músico Passoca Faz Show De Moda De Viola No Sesc Catanduva

Passoca faz show gratuito do álbum ‘Breve História da Música Caipira’ a partir das 10h00

Hoje, dia 25 de agosto, é dia de show caipira na unidade de Catanduva do Sesc. O músico Passoca apresenta o show ‘Breve História da Música Caipira’, que conta com músicas de artistas clássicos do mundo da viola, como Raul Torres, João Pacífico, Alvarenga & Ranchinho, Teddy Vieira e outros, intercalando composições, ‘causos’ e fatos que formam a história da música caipira. O evento começa a partir das 10h00, no Quiosque, e a entrada é gratuita.

“Passoca nasceu em Santos (SP) e teve a primeira participação artística na Rádio Abernésia de Campos do Jordão, interpretando a voz de um garoto numa rádio novela. Começou a cantar e tocar a partir de 1964, em festivais e bailes, seis anos depois, cursando a faculdade de arquitetura, formou seu primeiro grupo profissional. Em 1975, pela gravadora Phillips, gravou seu primeiro LP com o grupo ‘Flying Banana’. Em 1977 gravou o CD ‘Cão Vadio’, pela gravadora ‘Bandeirantes Discos’. Em 1979 gravou seu segundo LP ‘Que Moda!’ pela gravadora RCA Victor, seguido de apresentações em faculdades/teatros/rádios/TVs na capital paulista e interior. Em 1981 organizou, produziu e participou do show ‘Vozes & Violas’ no Teatro ‘Lira Paulistana’, juntamente com Almir Sater, Marlui Miranda, entre outros”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa do Sesc.

Suas últimas novidades no mundo artístico foram em 2006, quando lançou ‘Passoca 30 Anos’, caixa comemorativa de 30 anos de carreira, com 3 CDs. Em 2007, quando produziu e se apresentou no Auditório Ibirapuera, com o espetáculo ‘Viola Bem Temperada’, com as participações especiais de Renato Teixeira, Almir Sater, Roberto Corrêa e Paulo Freire. Em 2008, quando participou do projeto ‘Música Brasileira’ do SESI, percorrendo várias cidades do interior paulista, e em 2009, apresentando o show ‘Passoca Canta Inéditos de Adoniram’, no SESI São José do Rio Preto.

Da Reportagem Local