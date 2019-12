Músico Catanduvense Lança Disco Em São Paulo Com O Tabarana Trio

Integrado pelo músico catanduvense Fernando Barros, o Tabarana Trio lança em São Paulo, hoje (05), o EP “Empurra Não!”, com um show no Coletivo Pura, na Vila Madalena.

Ao lado de Fernando Mumu (trombone) e Denilson Oliveira (bateria e percussão), o catanduvense, que nas décadas de 60 e 70 atuou na região com os conjuntos The Sorcerers, Paulo Giovanini e com Arley e sua orquestra, criou em 2017 o trio que vem levando a casas noturnas, centros culturais, bares, praças públicas, escolas e teatros o seu trabalho instrumental. ”Música para ouvir e dançar” é o lema do Tabarana, cujo trabalho, brinca Fernando Barros, “é Indicado para o tratamento auxiliar do stress, ansiedade e outros males típicos de tempos nada tranquilos”.

Acrescida de temperos variados, a da mistura de samba, samba-jazz, bossa nova, ijexá e baião resultam na sonoridade sintetizada no EP “Empura Não”.

O músico catanduvense contou que sairão de turnê em breve e que está muito ansioso por passar pela cidade natal, Catanduva e poder apresentar um pouco da música que faz.

Fernando Barros vem da escola dos bailes em que tocou, a partir de 1967, no interior de São Paulo. Atuou mais tarde com Peri Ribeiro, Chico e Paulo Caruso, Luiz Fernando Veríssimo e Nestico Aguiar, entre outros.

Fernando Mumu – Estudou no Conservatório de Tatuí. Entre outros artistas, tocou com Moacyr Luz, Dudu Nobre, Maria Alcina, Monarco e Orquestra Arruda Brasil e Peri Ribeiro. Paralelamente atua com as bandas Mato Seco e Lamota. Denilson Oliveira iniciou a trajetória profissional de instrumentista e professor em Salvador e a estendeu por São Paulo, França, Portugal e Alemanha. Atuou com Johnny Alf, Gerônimo e Jorge Mautner, entre outros artistas.

Ariane Pio

