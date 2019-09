Museu Padre Albino: 20 Anos de Preservação da História de Catanduva

Para quem quer saber a história de Catanduva, desde seu início, para pesquisas escolares, pesquisa para material jornalístico, dentre outros, o local mais procurado é o Museu Padre Albino. Neste mês, o museu criado para manter viva a memória de Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, completa seus 20 anos de inauguração, mas preserva documentos, objetos, publicações datadas do início da formação de Catanduva, quando a cidade nem mesmo tinha esse nome.

Para comemorar as duas décadas de existência, o Museu Padre Albino realiza um evento, com apresentação de novas peças para o acervo.

De acordo com o diretor do Museu Padre Albino, Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli, a apresentação será realizada hoje, às 20 horas, no prédio localizado na rua Belém, esquina com a rua Ceará.

No acervo podem ser encontrados todos os tipos de materiais, possui uma hemeroteca, especializada sobre a história da cidade, tem sala de imprensa e autores catanduvenses, reúne jornais, revistas e obras de autores locais, tem ainda a pinacoteca, com telas de artistas plásticos catanduvenses que contam a vida de Padre Albino, mantém salas Monsenhor Albino I e II, com peças ligadas a vida dele.

Os visitantes ainda podem conhecer a sala da capela com objetos sacros de diferentes lugares e muitos utilizados por Padre Albino, dentre outros.

Na pinacoteca do museu encontram-se pinturas que retratam cada inauguração e cada momento da vida de Padre Albino. E não só por meio de quadros, mas objetos pessoais, roupas, utensílios do dia a dia como barbeadores e pentes, fotografias. Utensílios que usava no seu afazer diário de padre como um altar, que fica na sala da capela, com um altar que veio do Asilo dos Velhos, também criado pelo padre. A roupa de Monsenhor ficou guardada, intacta, por que a fama do padre era de humildade e simplicidade, o que se nota pelas roupas simples e surradas que usava no seu dia a dia e que estão conservadas pelo museu como se tivessem sido removidas dele ontem.

O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 horas e das 13h às 17 horas. Aos sábados das 7h às 11 horas. O Museu Padre Albino está localizado a Rua Belém, 647. O telefone para o agendamento de visitas é (17) 3522-4321. Entrada é de graça.

Karla Konda

Editora Chefe