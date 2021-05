Museu da Língua Portuguesa Realiza Webinário Sobre Relação Entre Língua e Direitos Humanos

Começa nesta terça-feira (18), o webinário promovido pelo Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A programação é parte da Semana Nacional dos Museus, reúne especialistas, artistas e articuladores em quatro encontros virtuais, sempre às terças-feiras, às 11h, com transmissão gratuita no YouTube e Facebook. Entre os participantes, estão a Capulanas Cia. de Arte Negra, o pesquisador Gabriel Nascimento, a drag queen e professora Rita von Hunty (Unirio e USP) e o youtuber Gui Fernandes.

O objetivo do webinário é discutir temas cada dia mais urgentes nos museus contemporâneos, como antirracismo, democracia, direitos humanos, decolonialidade e o bem-viver, além de debater a função social de instituições como o Museu da Língua Portuguesa. Com reabertura prevista para o segundo semestre de 2021, o MLP vem se planejando para desenvolver ações que articulem, integrem e impactem a sociedade, mostrando-se a serviço dela.

Serão quatro encontros, um por semana com pesquisadores, artistas e comunicadores, com destaque para Rita Von Hunty; transmissão acontece no YouTube e Facebook As mesas dão direito a certificado – que deve ser solicitado durante a transmissão, com preenchimento de lista de participação a ser divulgada no chat.

Sobre o Museu da Língua Portuguesa – O Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A reconstrução do Museu tem como patrocinador máster a EDP, como patrocinadores Grupo Globo, Itaú Unibanco e Sabesp e apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Acesse: youtube.com/museudalinguaportuguesa. facebook.com/museudalinguaportuguesa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local