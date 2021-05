Município de Novais Completa 30 Anos Nesta Quarta-Feira

O município vizinho de Catanduva, Novais, comemora nesta quarta-feira (19), 30 anos de emancipação política administrativa. Devido a pandemia da covid-19, não haverá nenhuma celebração presencial, para evitar o contágio da doença. O Prefeito Paulo Cesar Dias Pinheiro (Paulinho da Dengue) foi eleito na ultima eleição. O distrito de Novais foi criado em 18 de dezembro de 1924 com o nome de Vila Novais, em terras do município de Jaboticabal. Em 7 de março de 1935 foi transferido para o município de Catanduva e, em 30 de novembro de 1938, novamente para o município de Tabapuã com a denominação atual. O crescimento foi 53 anos depois, em 30 de dezembro de 1991, Novais obteve sua autonomia político-administrativa tornando-se município. De acordo com os dados do IBGE, a população do município está estimada em 5.527 pessoas. Em torno de 90% da população novaense vive direta e indiretamente da agricultura.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local